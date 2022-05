sport, local-sport,

Sunday, May 29 Apex Oval, Dubbo (league tag starts 11am) CYMS: 1 Brad Pickering, 2 Ali Beale, 3 Brydon Ramien, 4 Jeremy Thurston, 5 Corey Drew, 6 Alex Bonham, 7 Jordi Madden, 8 Tom Stimpson, 9 Luke Jenkins, 10 Ben Marlin, 11 Mitchell Cleary, 12 Billy Sing, 13 Jayden Merritt. Bench; 14 Jaymn Cleary, 15 James Stanley, 16 Fletcher Haycock, 17 Zac Williams. Coach: Shawn Townsend. NYNGAN: 1 Terrance Ryan, 2 Clinton Edwards, 3 Sonny Knight, 4 Farren Lamb, 5 Matty McDougall, 6 Jak Jeffrey, 7 Josh Bermingham, 8 Michael Stark, 9 Mitchell Williams-Hedges, 10 Jacob Neill, 11 Cale Dunn, 12 Jade Dwyer, 13 Hewett Haycock. Bench; 14 Aidan Bermingham, 15 Jackson Cox, 16 Cameron Bourke, 17 TBA. Captain-coach: Jacob Neill. Pioneer Oval, Parkes (league tag starts 11am) PARKES: 1 Jacob Smede, 2 James Parsons, 3 Semi Vakatalai, 4 Jim Ratulolo, 5 Ponepate Musanamasi, 6 Jack Creith, 7 Chad Porter, 8 Brandon Tago, 9 Joe Dwyer, 10 Jesse Shorter, 11 Brandon Paige, 12 Will Wardle, 13 Cody Crisp; Bench: 14 Jake Porter, 15 Tikoko Noke, 16 Rusi Lawanikula, 17 Eroni Turaga. Captain-coach: Jack Creith. MACQUARIE: 1 Nathan Walker, 2 Tyler Bamblett, 3 Joshua Nixon, 4 Corey Cox, 5 Carl Ralph, 6 Blake Merritt, 7 Josh Merritt, 8 Colt Ure, 9 Kane McDermott, 10 Maclay Ryan, 11 Jonny Mafiti, 12 Jordan Reynolds, 13 Alex Ronayne; Bench: 14 Dalin Smith, 16 Clayton Couley, 17 Matt Naden, 22 Mark Merritt. Captain-coach: Alex Ronayne. Spooner Oval, Forbes (league tag starts 11am) FORBES: 1 Mitch Andrews, 2 Connor Greenhalgh, 3 Richard Fui, 4 Zeke Hartwig, 5 Apolosi Tanoa, 6 Jordan Hartwig, 7 Nick Greenhalgh, 8 Dawson Nanai, 9 Toby Hurford, 10 Tom Hopkins, 11 Brad McMillan, 12 Traie Merritt, 13 Jake Hadrill; Bench: 15 Jake Stenhouse, 16 Alvin Maungatti, 17 Marty Herbert, 18 Tongia Fox. Coach: Cameron Greenhalgh. WELLINGTON: 1 Warren Peachey, 2 Tony Clevin, 3 Cooper Taylor, 4 Elijah Colliss, 5 Timmy Boney, 6 Richard Peckham, 7 Mason Williams, 8 Nate Lindsay, 9 Wallace Bruce, 10 Mac Dutfield, 11 Justin Toomey-White, 12 Jake Newman, 13 Ben Bruce; Bench: 14 TBA, 15 Kenny Everson, 16 Ryan McCracken, 17 TBA. Captain-coach: Justin Toomey-White. Saturday, May 28 Carrington Park, Bathurst (under 11s start 9.30am) PANTHERS: 1. Josh Rivett 2. Desmond Doolan 3. Keelan Bresac 4. Jeremy Gordon 5. Dylan Miles 6. William Wright 7. Noah Griffiths 8. David Sellers 9. Hudson White 10. Jed Betts 11. Claude Gordon 12. Mackenzie Atkins 13. Jake Betts 14. McCoy White 15. Daniel Bain 16. TBA 17. Jia Siakisoni. Captain-coach: Jake Betts. ST PAT'S: 1. Lee McClintock 2. Derryn Clayton 3. Matt Ranse 4. Jackson Brien 5. Matt Beattie 6. Mitch Squire 7. Tim Holman 8. Luke Single 9. Hayden Bolam 10. Nick Booth 11. Caleb Wardman 12. Cooper Akroyd 13. Aaron Mawhinney 14. Jackson Vallis 15. TBA 16. Beau Robinson 17. Jack Mackey. Captain-coach: Zac Merritt. Sid Kallis Oval, Cowra (league tag starts 2pm) COWRA: 1. Darcy Howard 2. Thomas Thuaux 3. Charlie Jeffries 4. Thomas Rose 5. Joshua Weston 6. Jyedn Murray 7. Cameron Picker 8. Blake Duncombe 9. Jack Nobes (c) 10. William Ingram 11. Zac Browne 12. Toby Apps 13. Brendan Tidswell 14. Bobby Jeffries 15. Kyle Kemp 16. Josh Newling 17. TBA. Coaches: Jack Nobes and Jack Buchanan CYMS: 1. Lachlan Munro 2. Cooper Monk 3. Marcel Ikinofo 4. Dion Jones 5. Jordan Clark 6. Josh Board 7. Patrick Williams 8. Cameron Jones 9. Liam Wilson 10. Ethan McKellar 20. Ethan Bereyne 12. Alexander McMillan 13. Liam Kennedy 14. Ryan Banks 15. Curtis Cantwell 16. Nicolas Law 17. Jake Allen. Captain-coach: Daniel Mortimer. Sunday, May 29 Wade Park, Orange (league tag starts 10.30am) HAWKS: 1. Ryan Manning 2. Chris Anderson 3. Kyle Morley 4. Hayden Robinson 5. TBA 6. Ben Blimka 7. Matt Boss 21. Deryne McKenzie 9. Alex Prout 10. Mitch Gallagher 11. Rakai Tuheke 12. Harry Gersbach 13. Nathan Potts 14. Jarrod Morgan 15. Jackson Gersbach 16. TBA 20. Jy Lawrence-Lyall. Coach: Shane Rodney. LITHGOW: 1. Sam Lane 2. Lleyton Lothian 3. Dylan Dukes 4. Matt Faauila 5. Ben Alderson 6. Greg Alderson 7. Hayden Bonanno 8. Tom Fraser 9. Isaac Thompson 10. Ryan Richardson 11. Ryan Jervis 12. Grant Rhodes 13. Taylor Davidson 14. Danny Peters 15. Jack Smith 16. Jesse Lua Lua 17. TBA. Coach: Greg Alderson.

