Apex Oval, Sunday (league tag kick-off 11am). MACQUARIE: 1 Blake Merritt, 2 Tyler Bamblett, 3 Joshua Nixon, 4 EJ Fernando, 5 CJ Ralph, 6 Jai Merritt, 7 Josh Merritt, 8 Colt Ure, 9 Kane McDermott, 10 Maclay Ryan, 11 Alex Ronayne, 12 Jordan Reynolds, 13 Filisone Pauta; Bench: 14 Dalin Smith, 15 Johnny Mafiti, 16 Corey Cox, 17 Clayton Couley. Captain-coach: Alex Ronayne. PARKES: 1 James Parsons, 2 Raiden Choyce, 3 Riley Scott, 4 Cody Crisp, 5 Jacob Smede, 6 Jack Creith, 7 Chad Porter, 8 Benny Cokanasiga, 9 Joey Dwyer, 10 Jesse Shorter, 11 Brandon Paige, 12 Will Wardle, 13 Brandon Tago; Bench: 14 Billy Simpson, 15 Kelevi Ralulu, 16 Eroni Turaga, 17 Zac Darcy, 18 Geordie Golden. Captain-coach: Jack Creith Kennard Park, Sunday (league tag kick-off 11am). WELLINGTON: 1 Randel Dowling, 2 Cooper Taylor, 3 Brian Baxter, 4 Brock Naden, 5 Timothy Boney-Stewart, 6 Mason Williams, 7 Richie Peckham, 8 Jade Hooper, 9 Wallace Bruce, 18 Mac Dutfield, 11 Justin Toomey-White, 12 Kenny Everson, 13 Jacob Newman; Bench: 14 Nat Lindsay, 15 Elijah Colliss, 10 Ryan McCracken, 16 Nicholas Rodgers, Captain-coach: Justin Toomey-White. FORBES: 1 Mitch Andrews, 2 Connor Greenhalgh, 3 Richie Fui, 4 Coopa Martin, 5 Zeke Hartwig, 6 Jordan Hartwig, 7 Nick Greenhalgh, 8 Jake Hadrill, 9 Toby Hurford, 10 Tom Hopkins, 11 Brad McMillan, 12 Traie Merritt, 13 Jake Grace; Bench: 15 Jake Stenhouse, 16 Dawson Nanai, 17 Aaron Wykamp, 18 Apolosi Tuiloma. Coach: Cameron Greenhalgh. Larkin Oval (league tag kick-off 11am). NYNGAN: 1 Sam Simmons, 2 Matty McDougall, 3 Sonny Knights, 4 Terrance Ryan, 5 Farren Lamb, 6 Jak Jeffrey, 7 Matt Sheather, 8 Peni Botiki, 9 Liam Brodrick, 10 Jacob Neill, 11 Cale Dunn, 12 Jackson Cox, 13 Hewett Haycock; Bench: 14 Rory Quarmby, 15 Aidan Bermingham, 16 Cameron Bourke, 17 Michael Stark. CYMS: 1 Ali Beale, 2 Jack Allen, 3 Jyie Chapman, 4 Jeremy Thurston, 5 Corey Drew, 6 Alex Bonham, 7 Jordi Madden, 8 Jarryn Powyer, 9 Luke Jenkins, 10 Thomas Stimpson, 11 Jamyn Cleary, 12 Billy Sing, 13 Jayden Merritt; Bench: 14 Brydon Ramien, 15 Peter Karydis, 16 Ben Marlin, 17 Mitchell Cleary. Coach: Shawn Townsend. Carrington Park, Saturday (kick-off 6.15pm) PANTHERS: 1 Josh Rivett, 2 Desi Doolan, 3 Jeremy Gordon, 4 Jia Siakasoni, 5 Charlie Hutchings, 6 Noah Griffiths, 7 Jackson Carter, 8 Dan Bain, 9 Jake Betts, 10 Dave Sellers, 11 Claude Gordon, 12 Mack Atkins, 13 Tom Lemmich; Bench: 14 Jed Betts, 15 Tyson Haynes, 16 Willie Wright, 17 Tallis Tobin. Captain-coach: Jake Betts. ST PAT'S: 1 Matt Ranse, 2 Tye Siakisoni, 3 Jackson Brien, 4 Mitch Squire, 5 Lee McClintock, 6 Blake Fitzpatrick, 7 Tim Holman, 8 Luke Single, 9 Hayden Bolam, 10 Nik Booth, 11 Jackson Duff, 12 Caleb Wardman, 13 Aaron Mawhinney; Bench: 14 Jackson Vallis, 15 Cooper Neilsen, 16 Beau Robinson, 17 Jack Mackay. Captain-coach: Zac Merritt. Wade Park, Sunday (kick-off 2.30pm) TBC Tony Luchetti Sportsground (kick-off 2.30pm) TBC

